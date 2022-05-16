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«Ливерпуль» интересуется братом Беллингхема

16 Мая 2022 • 11:20 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
22.05 18:00

«Ливерпуль» проявляет интерес к 16-летнему полузащитнику «Бирмингем Сити» Джобу Беллингхему, сообщает The Mirror.

Отметим, что футболист является младшим братом хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингхема.

В текущем сезоне молодой англичанин провёл за основную команду «Бирмингема», выступающего в Чемпионшипе, два матча, в которых результативными действиями отметится не сумел. В молодёжном первенстве на счету полузащитника пять голов в девяти встречах.  

Портал Transfermarkt оценивает Джоба Беллингехма в 500 тысяч евро.

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Ливерпуль Джуд Беллингхем
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