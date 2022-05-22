Жота: «Эмоциональный день»

В английской Премьер-лиге в воскресенье прошли матчи последнего тура, «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул, опередив «Ливерпуль». Матчи претендентов на титул получились драматическими - оба соискателя наград проигрывали по ходу матча, но переломили ситуацию. Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал итоги игры.

- Эмоциональный день. Фанаты реагировали на происходящее в параллельном матче, и это сказывалось на нас. Мы выиграли, но этого явно оказалось недостаточно. Я спрашивал тренера про сет в другом матче, и это была 75-я минута, было 2:0. 75 минут могут дать вам надежду - но также могут и убить ее. Ладно, следующая игра не менее важна, - заявил Жота в интервью BBC Sport.