Хендерсон: «Горжусь партнёрами»

«Ливерпуль» не сумел добыть чемпионский титул в английской Премьер-лиге, борьба продолжалась до последнего тура и в какой-то момент виртуально мерсисайдцы были чемпионами, но Илкай Гюндоган забил два мяча в ворота «Астон Виллы», и подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли, не позволив «Ливерпулю» стать чемпионом. Тем не менее, капитан «красных» Джордан Хендерсон гордится своими партнерами по команде.

- Очень горжусь ребятами, тем, что мы сделали. Мы сделали все возможное, но этого не хватило. Я был уверен по ходу матча, что мы забьем, и мы сделали это, - цитирует Хендерсона BBC Sport.

В последнем туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:1.