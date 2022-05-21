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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Завтрашний матч будет для нас сродни финалу»

21 Мая 2022 • 17:52 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1.15 7.80 19.00
Через 23 ч. 25 мин.

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что матч последнего тура АПЛ против «Вулверхэмптона» будет для его команды сродни финалу. Таким образом, немец считает, что мерсисайдцы в этом сезоне смогли достичь всех финалов во всех турнирах, в том числе и в АПЛ.

«По сути мы достигли финала в каждом соревновании, в котором участвовали. В двух национальных кубках, в Лиге чемпионов, а теперь и в АПЛ. Матч с «Вулверхэмптоном» будет для нас сродни финала, так как именно в последнем туре будет решаться судьба чемпионства», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что для победы в АПЛ «Ливерпулю» нужно набрать три очка с «Вулверхэмптоном» и надеяться на потерю очков «Манчестер Сити» в параллельном матче с «Астон Виллой».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Юрген Клопп
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22.05  18:00 Арсенал ... Эвертон 1.56 4.50 5.80
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22.05  18:00 Лестер ... Саутгемптон 2.01 3.70 3.65
22.05  18:00 Норвич ... Тоттенхэм 11.00 6.40 1.26
22.05  18:00 Брайтон ... Вест Хэм 2.50 3.45 2.85
22.05  18:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Юнайтед 3.00 3.50 2.36
22.05  18:00 Манчестер Сити ... Астон Вилла 1.21 7.20 14.00
22.05  18:00 Брентфорд ... Лидс 2.38 3.50 2.95
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