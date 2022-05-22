Мане сравнял счёт в матче против «Вулверхэмптона»

В эти минуты проходит матч заключительного 38-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимает «Вулверхэмптон».

На 23-й минуте форвард «красных» Садио Мане получил мяч вблизи штрафной, на дриблинге ушёл от защитников и поразил ближний угол ворот «волков».

На 3-й минуте встречи португальский нападающий гостей Педру Нету вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Рауль Хименес, отдав мяч точно в ноги молодому португальцу.

В турнирной таблице Live «Ливерпуль» имеет в активе 90 очков и располагается на втором месте. В параллельном матче «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» голов не забили. На данный момент у «горожан» 91 очко.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.