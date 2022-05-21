Клопп: «Ливерпуль» не чувствует давления»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о давлении на свою команду перед матчем последнего тура Английской премьер-лиги.

22 мая станет известно, кому достанется титул чемпиона Англии: «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко перед финальным туром, в котором «горожане» примут «Астон Виллу», а «красные» – «Вулверхэмптон».

«Не могу говорить о давлении на «Манчестер Сити», но на нас, похоже, оно не оказывается. Мы знаем, что должны выиграть свой матч.

Мы ещё не обыграли «Вулверхэмптон», несмотря на все разговоры, и нам предстоит сыграть 95 невероятно трудных минут. Это серьёзный соперник», – заявил наставник «Ливерпуля».