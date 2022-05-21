Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Ливерпуль» не чувствует давления»

21 Мая 2022 • 01:58 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1.15 7.60 19.00
22.05 18:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о давлении на свою команду перед матчем последнего тура Английской премьер-лиги.

22 мая станет известно, кому достанется титул чемпиона Англии: «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко перед финальным туром, в котором «горожане» примут «Астон Виллу», а «красные» – «Вулверхэмптон».

«Не могу говорить о давлении на «Манчестер Сити», но на нас, похоже, оно не оказывается. Мы знаем, что должны выиграть свой матч.

Мы ещё не обыграли «Вулверхэмптон», несмотря на все разговоры, и нам предстоит сыграть 95 невероятно трудных минут. Это серьёзный соперник», – заявил наставник «Ливерпуля».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Манчестер Сити Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Мая
02:39 · Англия. Премьер-лига
Конте признал, что попадание в Лигу чемпионов было для «Тоттенхэма» несбыточной мечтой
02:14 · Англия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Погба в «Ювентусе»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ливерпуль» не чувствует давления»
01:42 · Англия. Премьер-лига
Погба согласился перейти в «Ювентус»
00:23 · Англия. Премьер-лига
Лондонский «Арсенал» - главный претендент на Депая
20 Мая
23:55 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо: «Не обращаю внимания на сообщения от болельщиков «Ливерпуля» перед матчем с «Манчестер Сити»
23:42 · Англия. Премьер-лига
Рангник убеждает тен Хага не избавляться от Рэшфорда
23:24 · Англия. Премьер-лига
Рабио готов продолжить карьеру в Англии
21:52 · Англия. Премьер-лига
Конте опроверг новости об отравлении Кейна
21:35 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» - «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
21:19 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг вновь намекнул на то, что Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед»
20:44 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен бесплатно заполучить Перишича
20:11 · Англия. Премьер-лига
Шансы «Ливерпуля» на чемпионство в АПЛ – менее 20%
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» намерен составить конкуренцию «Милану» и «Интеру» в борьбе за Скамакку
Все новости
Рекомендуем