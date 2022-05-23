Алиссон: «Мы вряд ли могли повлиять на события другого матча»

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон поделился своим мнением о матчах последнего тура английской Премьер-лиги. Алиссон философски смотрит на вещи - по его мнению, у «Ливерпуля» не было шансов на титул, потому что все решалось в другом матче, где «Манчестер Сити» переиграл «Астон Виллу».

- У нас не было возможности повлиять на тот матч. Мы фокусировались только на нашем матче. Слышали, что фаны что-то там празднуют, оживляются, но у нас была своя задача, и мы выполнили ее. Этого не хватило, и это обидно, потому что мы очень напряженно работали. Мы набрали 92 очка, обычно этого хватает для титула в любом чемпионате, но не тут. Поздравления «Манчестер Сити», - цитирует Алиссона Sky Sports.