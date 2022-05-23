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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невеш неоднозначно высказался о своём будущем

23 Мая 2022 • 10:54 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Вулверхэмптон
окончен

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш высказался о своём будущем. Напомним, ранее сообщалось, что интерес к португальцу проявляет «Барселона».

«Карьера футболиста слишком коротка. У каждого из нас есть мечты, которые нужно успеть воплотить. Посмотрим, что будет дальше. Я не могу рассказать об этом слишком много», — приводит слова Невеша Football Espana.

Контракт 25-летнего Невеша с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Португалии в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «волков» 36 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш
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