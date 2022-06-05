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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мане рассказал, за кого болел в детстве

05 Июня 2022 • 14:55 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Вулверхэмптон
окончен

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о том, за какой клуб он болел в детстве.

«Болел ли я за какой-то клуб вроде «Баварии», «Реала» или «Барселоны»? Сложный выбор. Это отличные команды, но фанаты «Ливерпуля» в любом случае останутся недовольны моим ответом. Поэтому скажу, что болел за «Марсель», — цитирует Мане Footmercato.

Отметим, что сенегалец никогда не выступал за «Марсель». В чемпионате Франции футболист защищал цвета «Меца» на заре своей профессиональной карьеры.

Ране сообщалось, что Мане близок к переходу в мюнхенскую «Баварию».

Мане перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Саутгемптона». В минувшем сезоне сенегальский форвард провёл в составе мерсисайдского клуба 51 матч, забив 23 гола и отдав пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Марсель Садио Мане
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