Мане рассказал, за кого болел в детстве

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о том, за какой клуб он болел в детстве.

«Болел ли я за какой-то клуб вроде «Баварии», «Реала» или «Барселоны»? Сложный выбор. Это отличные команды, но фанаты «Ливерпуля» в любом случае останутся недовольны моим ответом. Поэтому скажу, что болел за «Марсель», — цитирует Мане Footmercato.

Отметим, что сенегалец никогда не выступал за «Марсель». В чемпионате Франции футболист защищал цвета «Меца» на заре своей профессиональной карьеры.

Ране сообщалось, что Мане близок к переходу в мюнхенскую «Баварию».

Мане перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Саутгемптона». В минувшем сезоне сенегальский форвард провёл в составе мерсисайдского клуба 51 матч, забив 23 гола и отдав пять результативных передач.