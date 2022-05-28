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«Ливерпуль» связался с Усманом Дембеле

28 Мая 2022 • 20:54 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Вулверхэмптон
окончен

На вингера «Барселоны» Усмана Дембеле появился ещё один претендент.

Борьбу за контрактную подпись француза ведут мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Барселона», пытающаяся убедить Дембеле подписать новое соглашение. По данным Sport, представители «Ливерпуля» связались с 25-летним вингером, чтобы узнать, интересен ли ему вариант с переездом на «Энфилд».

Контракт Дембеле с «Барселоной» истекает в июне. В завершившемся сезоне бывший игрок дортмундской «Боруссии» записал на свой счёт 2 гола и 13 результативных передач, проведя 32 поединка за «сине-гранатовых» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Усман Дембеле
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