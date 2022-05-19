Фабрегас назвал троих игроков «Монако», которые могли бы заиграть в «Ливерпуле» и «Баварии»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас заявил, что его одноклубники Софьян Диоп, Юссуф Фофана и Орельен Чуамени вполне могли бы заиграть в «Баварии» или «Ливерпуле».

«Когда я приходил в «Монако», главный тренер Анри и президент Васильев попросили меня также помогать в развитии молодых футболистов, это было очень важно для меня. У «Монако» сейчас довольно много качественной молодёжи. Я вполне могу представить, что Софьян Диоп, Юссуф Фофана и Орельен Чуамени в будущем будут играть в «Баварии» или «Ливерпуле», – заключил Фабрегас в интервью RMC Sport.

Напомним, что Фабрегас недавно заявил об уходе из «Монако» по окончанию сезона.