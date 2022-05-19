Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фабрегас назвал троих игроков «Монако», которые могли бы заиграть в «Ливерпуле» и «Баварии»

19 Мая 2022 • 17:03 Комментировать
Ланс
...
Монако
3.30 3.95 2.00
21.05 22:00

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас заявил, что его одноклубники Софьян Диоп, Юссуф Фофана и Орельен Чуамени вполне могли бы заиграть в «Баварии» или «Ливерпуле».

«Когда я приходил в «Монако», главный тренер Анри и президент Васильев попросили меня также помогать в развитии молодых футболистов, это было очень важно для меня. У «Монако» сейчас довольно много качественной молодёжи. Я вполне могу представить, что Софьян Диоп, Юссуф Фофана и Орельен Чуамени в будущем будут играть в «Баварии» или «Ливерпуле», – заключил Фабрегас в интервью RMC Sport.

Напомним, что Фабрегас недавно заявил об уходе из «Монако» по окончанию сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Ливерпуль Бавария Сеск Фабрегас Софьян Диоп Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАНС МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.05  21:45 Эвертон ... Кристал Пэлас 2.19 3.50 3.35
19.05  22:00 Челси ... Лестер 1.37 5.00 8.80
19.05  22:00 Астон Вилла ... Бёрнли 1.88 3.70 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
18:02 · Англия. Премьер-лига
Тухель о том, кем «Челси» заменит Рюдигера и Кристенсена: «У нас есть идеи»
17:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» усилится голкипером «Манчестер Юнайтед»
17:11 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ нацелились на форварда «Барселоны»
17:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет, чтобы Жезус потребовал у «Манчестер Сити» выставить его на трансфер
17:03 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас назвал троих игроков «Монако», которые могли бы заиграть в «Ливерпуле» и «Баварии»
16:49 · Англия. Премьер-лига
Ван-Биссака и Байи летом могут покинуть «МЮ»
16:34 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо готов уйти из «Челси» в итальянский гранд
16:31 · Англия. Премьер-лига
Матич: «Уверен, «МЮ» ещё вернётся на прежний уровень»
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал трансферные цели на лето
16:17 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Манчестер Сити» продаёт Жезуса 1
16:08 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» о поражении «Челси» в финале Лиги чемпионов 2012 года: «Даже спустя 10 лет нам сложно описать те эмоции» 2
16:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал сумму, какую потратит на летние трансферы
16:01 · Англия. Премьер-лига
Продажа «Челси» может завершиться в воскресенье
15:56 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли станет 11 номером «Арсенала» в следующем сезоне
15:46 · Россия. Премьер-лига
Бывший директор «Чертаново»: «Последний контакт с «Манчестер Юнайтед» по Пиняеву был в апреле» 2
Все новости
Рекомендуем