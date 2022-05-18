Бенитес: «Мой «Ливерпуль» нельзя сравнивать с командой Клоппа, у меня был бюджет 20 миллионов евро»

Экс-наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес заявил, что его команду времён с 2004 по 2010 год нельзя сравнивать с нынешним коллективом Юргена Клоппа. Бенитес считает, что он работал в более суровых условиях, чем немец.

«Когда я приходил в «Ливерпуль» летом 2004, у нас был лишь один игрок мирового класса – молодой и мало кому известный Стивен Джеррард. Луис Гарсия был игроком, от которого отказалась «Барселона», а Хаби Алонсо ещё не так давно играл в аренде за «Эйбар». Мой бюджет составлял всего 20 миллионов евро. Кого на эту сумму «Ливерпуль» мог бы подписать сейчас? Поэтому мой «Ливерпуль» нельзя сравнивать с командой Клоппа», – заявил Бенитес.