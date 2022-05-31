Тренер «Барселоны» Хави провёл переговоры с Невешем

Главный тренер «Барселоны» Хави провёл переговоры с трансферной целью каталонского клуба полузащитником, «Вулверхэмптона» Рубеном Невешем, сообщает Sport.

По информации источника, «Барселона» рассматривает португальца в качестве замены 33-летнему Серхио Бускетсу.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл в составе английского клуба 36 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. За «волков» португальский хавбек выступает с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Порту», воспитанником которого и является.

Ранее сообщалось, что Невеш не против перейти в «Барселону», так как мечтает выступать в Лиге чемпионов.