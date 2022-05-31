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Тренер «Барселоны» Хави провёл переговоры с Невешем

31 Мая 2022 • 16:52 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Вулверхэмптон
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави провёл переговоры с трансферной целью каталонского клуба полузащитником, «Вулверхэмптона» Рубеном Невешем, сообщает Sport.

По информации источника, «Барселона» рассматривает португальца в качестве замены 33-летнему Серхио Бускетсу.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл в составе английского клуба 36 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. За «волков» португальский хавбек выступает с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Порту», воспитанником которого и является.  

Ранее сообщалось, что Невеш не против перейти в «Барселону», так как мечтает выступать в Лиге чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Хави Эрнандес Рубен Невеш
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