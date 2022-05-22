«Вулверхэмптон» вышел вперёд в последнем матче сезона против «Ливерпуля»

В эти минуты проходит заключительный 38-й тур Английской премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимает «Вулверхэмптон».

Уже в дебюте игры португальский нападающий гостей Педру Нету вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Рауль Хименес, отдав мяч точно в ноги молодому португальцу.

В турнирной таблице Live «Ливерпуль» имеет в активе всё те же 89 очков и располагается на втором месте. В параллельном матче «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» голов не забили. На данный момент у «горожан» 91 очко.

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