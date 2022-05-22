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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тэйлор отменил гол Мане в ворота «Вулверхэмптона»

22 Мая 2022 • 19:18 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Вулверхэмптон
окончен

В эти минуты проходит заключительный 38-й тур в рамках чемпионата Англии. На стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» принимает «Вулверхэмптон».

На 51-минуте Садио Мане послал мяч в ворота «волков», но главный арбитр встречи Энтони Тэйлор отменил взятие ворот после подсказки ВАР. У сенегальца зафиксировано положение вне игры.

На 3-й минуте встречи португальский нападающий гостей Педру Нету вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Рауль Хименес, отдав мяч точно в ноги молодому португальцу. На 23-й минуте форвард «красных» Садио Мане получил мяч вблизи штрафной, на дриблинге ушёл от защитников и поразил ближний угол ворот «волков».

В турнирной таблице Live «Ливерпуль» имеет в активе 90 очков и располагается на втором месте. В параллельном матче «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» гости выигрывают 1:0. На данный момент у «горожан» 90 очко, но они опережают команду Юргена Клоппа по дополнительным показателям.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.   

 


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Апл Садио Мане
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окончен Челси 2:1 Уотфорд 1.19 7.10 16.00
окончен Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
окончен Арсенал 5:1 Эвертон 1.38 5.10 8.00
окончен Бёрнли 1:2 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
окончен Лестер 4:1 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
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