Тэйлор отменил гол Мане в ворота «Вулверхэмптона»

В эти минуты проходит заключительный 38-й тур в рамках чемпионата Англии. На стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» принимает «Вулверхэмптон».

На 51-минуте Садио Мане послал мяч в ворота «волков», но главный арбитр встречи Энтони Тэйлор отменил взятие ворот после подсказки ВАР. У сенегальца зафиксировано положение вне игры.

На 3-й минуте встречи португальский нападающий гостей Педру Нету вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Рауль Хименес, отдав мяч точно в ноги молодому португальцу. На 23-й минуте форвард «красных» Садио Мане получил мяч вблизи штрафной, на дриблинге ушёл от защитников и поразил ближний угол ворот «волков».

В турнирной таблице Live «Ливерпуль» имеет в активе 90 очков и располагается на втором месте. В параллельном матче «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» гости выигрывают 1:0. На данный момент у «горожан» 90 очко, но они опережают команду Юргена Клоппа по дополнительным показателям.

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