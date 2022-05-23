Клопп – о втором месте: «В этом вся моя жизнь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с самоиронией высказался о серебряном итоге сезона АПЛ для своей команды.

«Ливерпуль» сумел вырвать победу над «Вулверхэмптоном», но этого не хватило – «Манчестер Сити» тоже выиграл в своём матче, сохранив минимальный отрыв.

«В этом заключается история всей моей жизни, – прокомментировал второе место «Ливерпуля» немецкий специалист в интервью Sky Sports. – Чтобы выиграть чемпионат, нужно превзойти всех по набранным очкам, но мы этого не сделали».

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» уже завоевал два трофея, выиграв Кубок английской лиги и Кубок Англии. Впереди у «красных» ещё один финал – против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.