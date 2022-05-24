Салах сравнялся с Оуэном по количеству мячей за «Ливерпуль» в АПЛ

Египетский нападающий Мохамед Салах сравнялся с бывшим нападающим мерсисайдцев Майклом Оуэном, забив гол в последнем туре чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:1. Теперь у Салаха и Оуэна по 118 голов за все время выступлений в английской Премьер-лиге.

Впрочем, если Оуэн голы в АПЛ забивать впредь уже вряд ли будет, то Салах будет двигаться дальше - впереди со 120 голами Стивен Джеррард, а там не так и далеко до абсолютного лидера, Робби Фаулера со 128 голами. Но для этого Салаху надо остаться в «Ливерпуле», что сейчас нельзя назвать гарантированным сценарием.