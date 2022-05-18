Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд рассказал, чего не хватает Диасу для достижения уровня Салаха

18 Мая 2022 • 21:46 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1.19 6.80 16.00
22.05 18:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд провёл параллели между Мохамедом Салахом и Луисом Диасом.

25-летний колумбиец присоединился к «Ливерпулю» этой зимой, перейдя из «Порту» за 45 млн евро. По мнению Фердинанда, именно Диас может заменить Салаха в будущем в случае ухода египтянина, однако для успешного решения этой задачи новичку ещё предстоит кое в чём прибавить.

«Потеря Салаха равняется потере более чем тридцати голов за сезон. Именно в этом аспекте Диасу нужно совершенствоваться.

С эстетической точки зрения игра Диаса доставляет огромное удовольствие – он просто лучший из лучших. Он забивает голы, но не в таких количествах, как Салах. В этом и заключается разница», – приводит слова Фердинанда Daily Star.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рио Фердинанд Мохамед Салах Луис Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.05  21:45 Эвертон ... Кристал Пэлас 2.19 3.50 3.35
19.05  22:00 Челси ... Лестер 1.37 5.00 8.80
19.05  22:00 Астон Вилла ... Бёрнли 1.88 3.70 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Мая
21:46 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд рассказал, чего не хватает Диасу для достижения уровня Салаха
21:04 · Англия. Премьер-лига
Дибала не вступал в переговоры с «Тоттенхэмом»
21:03 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Уотфорда» заинтересовал гранды
20:40 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: «У Кейна больше шансов выиграть трофей в «Тоттенхэме», чем в «МЮ»
20:27 · Англия. Премьер-лига
Тухель признал, что Кристенсен может больше не сыграть за «Челси»
20:20 · Англия. Премьер-лига
Бельерин вернётся в Англию
20:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет подписать Филлипса из «Лидса»
19:40 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Я не хочу судить сезон «Челси» по двум проигранным сериям пенальти»
19:18 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «Мой «Ливерпуль» нельзя сравнивать с командой Клоппа, у меня был бюджет 20 миллионов евро» 1
19:14 · Англия. Премьер-лига
Тухель назвал лучшие команды в истории АПЛ, в его списке отсутствует «Челси»
19:10 · Англия. Премьер-лига
Цимикас о чемпионской гонке: «Мы хотим выиграть титул и разделить счастье с фанатами»
18:53 · Англия. Премьер-лига
Томиясу, дос Сантос, Смит-Роу и Уайт рискуют пропустить матч против «Эвертона» 1
18:39 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» станет фаворитом на Мане, если сенегалец решит покинуть «Ливерпуль»
18:01 · Англия. Премьер-лига
Зинченко оказался не нужен «Манчестер Сити» 1
17:45 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет, чтобы Фернандиньо в «Манчестер Сити» заменил Филлипс
Все новости
Рекомендуем