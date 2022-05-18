Фердинанд рассказал, чего не хватает Диасу для достижения уровня Салаха

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд провёл параллели между Мохамедом Салахом и Луисом Диасом.

25-летний колумбиец присоединился к «Ливерпулю» этой зимой, перейдя из «Порту» за 45 млн евро. По мнению Фердинанда, именно Диас может заменить Салаха в будущем в случае ухода египтянина, однако для успешного решения этой задачи новичку ещё предстоит кое в чём прибавить.

«Потеря Салаха равняется потере более чем тридцати голов за сезон. Именно в этом аспекте Диасу нужно совершенствоваться.

С эстетической точки зрения игра Диаса доставляет огромное удовольствие – он просто лучший из лучших. Он забивает голы, но не в таких количествах, как Салах. В этом и заключается разница», – приводит слова Фердинанда Daily Star.