Салах стал лучшим ассистентом АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах к награде лучшего бомбардира чемпионата Англии добавил звание лучшего ассистента.

Египтянин записал на свой счёт 13 результативных передач в 35 поединках завершившегося розыгрыша Английской премьер-лиги. Второй результат среди ассистентов показал ещё один представитель «Ливерпуля» – крайний защитник Трент Александер-Арнольд (12 голевых передач). Третью строчку поделили Харви Барнс («Лестер»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Мэйсон Маунт («Челси») и Эндрю Робертсон («Ливерпуль») – по 10 ассистов у каждого.

Напомним, что «золотую бутсу» чемпионата Англии в сезоне 2021/22 разделили Мохамед Салах и нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин, забившие по 23 мяча.