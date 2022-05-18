Цимикас о чемпионской гонке: «Мы хотим выиграть титул и разделить счастье с фанатами»

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас рассказал о своих ожиданиях от последнего тура чемпионата Англии. Напомним, что для завоевания титула, команде Юргена Клоппа необходимо обыграть дома «Вулверхэмптон» и надеяться на потерю очков «Манчестер Сити» в параллельном матче против «Астон Виллы».

«Мы хотим выиграть титул и разделить счастье с фанатами. В АПЛ мы отдали абсолютно все силы. Мы заслуживаем титул, но при этом я считаю, что «Манчестер Сити» является очень и очень хорошей командой. Кроме этих слов я ничего не могу о них сказать», – сказал Цимикас в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что в прошлую субботу Цимикас забил победный пенальти в послематчевой серии финала Кубка Англии с «Челси».