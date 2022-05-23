Салах завоевал третью «Золотую бутсу» АПЛ – больше только у одного игрока

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в третий раз за карьеру стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги. Только Тьерри Анри делал это чаще.

В завершившейся кампании Салах поразил ворота 23 раза, разделив звание лучшего бомбардира сезона с Сон Хынмином из «Тоттенхэма». Третий по счёту триумф в бомбардирской гонке позволил 29-летнему египтянину приблизиться к великому достижению экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри, в коллекции которого четыре «Золотые бутсы» Премьер-лиги.

Салах также стал лишь четвёртым игроком в истории, сумевшим добиться звания лучшего бомбардира и лучшего ассистента чемпионата Англии в одном сезоне.