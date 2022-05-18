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Реднапп: «Ливерпуль» найдёт нового Салаха, незаменим только ван Дейк»

18 Мая 2022 • 02:41 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1.23 6.20 12.50
22.05 18:00

Телеэксперт Джейми Реднапп не считает Мохамеда Салаха незаменимым игроком для «Ливерпуля».

29-летний нападающий до сих пор не продлил соглашение, истекающее следующим летом, что уже на протяжении полугода остаётся одной из самых обсуждаемых тем в английском футболе. Главной причиной затянувшихся переговоров считаются требования египтянина по зарплате, которые «Ливерпулю» трудно удовлетворить.

«Никто среди игроков «Ливерпуля» не должен зарабатывать больше, чем ван Дейк. Именно он заслуживает быть самым высокооплачиваемым. «Ливерпуль» отыщет нового Мо Салаха, в этом клубе всегда найдётся великий нападающий. Но вы не найдёте другого Виргила ван Дейка», – заявил эксперт Sky Sports и бывший игрок «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Реднапп Мохамед Салах Виргил Ван Дейк
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окончен Саутгемптон 1:2 Ливерпуль 7.80 5.20 1.37
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