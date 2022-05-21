Клопп заявил, что Салах отказывается играть за «Ливерпуль»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка 38-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». В ходе разговора он рассказал о состоянии лидеров команды Мохамеда Салаха и Виргила ван Дейка.

«Они уже вернулись в общую группу, чему я очень рад. Я бы хотел выпустить их в последнем матче АПЛ, однако это может быть рискованно. Сам Салах не хочет рисковать и выходить на поле перед финалом Лиги чемпионов», - передает слова немецкого тренера ESPN.

Матч состоится 22 мая на «Энфилде», начало – 18:00 мск. 28 мая «Ливерпуль» сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионов.