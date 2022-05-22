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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Отрыв «Ливерпуля» и «Сити» — это временно»

22 Мая 2022 • 10:17 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1.15 7.90 20.00
Через 6 ч. 41 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о доминировании мерсисайдцев и «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

Напомним, на данный момент отрыв второго «Ливерпуля» от третьего «Челси» составляет 18 очков в турнирной таблице АПЛ.

Специалист отметил, что такое преимущество — это результат упорного труда, и его можно легко растерять, если хоть немного сбавить темп.

«Играть против «Челси» невероятно сложно. «Юнайтед» с приходом тен Хага не захочет ждать пять лет и будет действовать по-крупному.  Есть «Тоттенхэм» Антонио Конте, который тоже очень амбициозен. Никто не должен думать, что отрыв «Ливерпуля» и «Сити» сохранится навсегда», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

За один тур до конца чемпионата подопечные Клоппа отстают от «горожан» на одной очко. Свой следующий матч мерсисайдцы проведут сегодня, 22 мая, против «Вулверхэмптона». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп
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22.05  18:00 Челси ... Уотфорд 1.21 7.00 14.00
22.05  18:00 Ливерпуль ... Вулверхэмптон 1.19 7.40 15.00
22.05  18:00 Арсенал ... Эвертон 1.56 4.50 5.80
22.05  18:00 Бёрнли ... Ньюкасл 2.44 3.35 3.00
22.05  18:00 Лестер ... Саутгемптон 2.01 3.70 3.65
22.05  18:00 Норвич ... Тоттенхэм 11.00 6.40 1.26
22.05  18:00 Брайтон ... Вест Хэм 2.50 3.45 2.85
22.05  18:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Юнайтед 3.00 3.50 2.36
22.05  18:00 Манчестер Сити ... Астон Вилла 1.21 7.20 14.00
22.05  18:00 Брентфорд ... Лидс 2.38 3.50 2.95
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