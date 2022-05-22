Клопп: «Отрыв «Ливерпуля» и «Сити» — это временно»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о доминировании мерсисайдцев и «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

Напомним, на данный момент отрыв второго «Ливерпуля» от третьего «Челси» составляет 18 очков в турнирной таблице АПЛ.

Специалист отметил, что такое преимущество — это результат упорного труда, и его можно легко растерять, если хоть немного сбавить темп.

«Играть против «Челси» невероятно сложно. «Юнайтед» с приходом тен Хага не захочет ждать пять лет и будет действовать по-крупному. Есть «Тоттенхэм» Антонио Конте, который тоже очень амбициозен. Никто не должен думать, что отрыв «Ливерпуля» и «Сити» сохранится навсегда», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

За один тур до конца чемпионата подопечные Клоппа отстают от «горожан» на одной очко. Свой следующий матч мерсисайдцы проведут сегодня, 22 мая, против «Вулверхэмптона». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.