«Астон Вилла» усердно работает над трансфером Гомеса

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард определил защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса одной из главных целей клуба на летнее трансферное окно. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях журналиста Шарлотт Коатес.

На данный момент «вилланы» активно работают над потенциальным трансфером. Команде Стивена Джеррарда может помочь тот факт, что Гомес является четвёртым выбором Юргена Клоппа на позицию центрального защитника после Вирджила ван Дейка, Ибраима Конате и Жоэля Матипа.

Напомним, что Гомес также способен отыграть на позиции правого защитника. В этом амплуа футболист в этом сезоне отметился одним ассистом в матче против «Уотфорда».