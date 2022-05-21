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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кафу: «У нас с Трентом много общего»

21 Мая 2022 • 11:31 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1.15 7.60 19.00
22.05 18:00

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу сравнил себя с футболистом «Ливерпуля» Трентом Александром-Арнальдом.

Бразилец отметил, что следит за прогрессом 23-летнего англичанина, назвав его одним из лучших правых защитников в мире.

«У Трента большой опыт, и я вижу много общего между ним и мной. У него, как и у меня, есть воля и стремление атаковать, идти вперёд», — приводит слова Кафу BBC.

В текущем сезоне на счету Александра-Арнольда два гола и 19 результативных передач в 45 проведённых матчах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кафу Трент Александер-Арнольд
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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