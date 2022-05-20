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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Ориги навсегда останется для меня легендой «Ливерпуля»

20 Мая 2022 • 13:41 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1.15 7.60 19.00
22.05 18:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется, что публика достойно проводит нападающего клуба Дивока Ориги в последнем домашнем матче сезона.

«Да, я ожидаю, что он получит особый прием. Он был и навсегда останется для меня легендой «Ливерпуля», одним из самых важных игроков, которые у меня когда-либо были». – сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что нападающий согласовал детали личного контракта с «Миланом» и следующий сезон начнет в Серии А.

«Куда бы он ни пошел, он добьется успеха. Он выдающийся игрок, выдающийся мальчик. Все в команде его любят. Я так много всего вспоминаю, когда думаю о Диве», - сказал Клопп.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 7 матчей, забив 3 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дивок Ориги
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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