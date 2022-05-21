Мерсон: «Если Клопп не выиграет АПЛ, он не должен получить награду лучшему тренеру сезона»

Экс-футболист лондонского «Арсенала», а ныне эксперт Sky Sports Пол Мерсон рассказал о своих впечатлениях от работы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в нынешнем сезоне.

«Если Клопп не выиграет АПЛ, он не должен получить награду лучшему тренеру сезона. Это моё мнение. Давайте не забывать, что «Ливерпуль» в раунде плей-офф Лиги чемпионов из сложных соперников встретился только с «Интером». Оба кубковых финала «Ливерпуль» выиграл в серии пенальти. Они не побеждали в этих матчах», – сказал Мерсон.

Напомним, что завтра состоится последний тур АПЛ, в котором решится судьба чемпионской гонки между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».