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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп отреагировал на поведение болельщиков «Вулверхэмптона»

23 Мая 2022 • 22:22 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Вулверхэмптон
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство тем, что фанаты «Вулверхэмптона» радовались голам «Манчестер Сити» во время матча.

«Я не понимаю, как фанаты «Вулверхэмптона» могут праздновать, когда «Сити» забивает гол. Я не понимаю таких чувств. Но это не было неожиданным для нас, мы знали, что это может произойти», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

«Ливерпуль» занял второе место в Английской премьер-лиге, отстав от «Манчестер Сити» на один балл.

«Ливерпуль» примет участие в финале Лиги чемпионов в матче против мадридского «Реала», встреча пройдет 28 мая в столице Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Манчестер Сити Юрген Клопп Апл
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