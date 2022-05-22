Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» додавил «Вулверхэмптон», победил, но не добрался до золота АПЛ

22 Мая 2022 • 19:58 Комментировать (3)
Ливерпуль
3:1
Вулверхэмптон
окончен

В рамках 38-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон».

Протокол игры  
Ливерпуль 3:1Вулверхэмптон
  3'Нету Педру (0:1)
(1:1) Мане Садио24'   
(2:1) Салах Мохамед84'   
(3:1) Робертсон Эндрю89'   
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентМатип Жоэль   46'Конате ИбраимаРобертсон ЭндрюКейта Наби  70' (Фирмино Роберто (  70') Хендерсон ДжорданАлькантара Тьяго  46' (Милнер Джеймс (  46') Жота Диогу  58' (Салах Мохамед (  58') Мане СадиоДиас Луис
Запасные: Келлехер КаомхинМинамино ТакумиДжонс КёртисЦимикас КостасВан Дейк ВиргилЭллиотт Харви
Са Жозе  46' (Радди Джон (  46') Боли ВийиКоди КонорГомеш ТотиХонни КастроДендонкер Леандер  90' (Тринкан Франсишку (  90') Невеш РубенМоутинью ЖоауАит-Нури РаянНету Педру  22' (Хи-Чан Хван (  22') Хименес Рауль
Запасные: Поденсе ДаниэлХувер Ки-ДжанаШикиньюСилва ФабиоМарсал ФернандоМоскера Йерсон
22 мая. Стадион "Энфилд".

 

Вот и растаяли надежды «Ливерпуля» на четыре трофея за сезон. Хотя, стоит признать, что команда Клоппа на территории Англии (пока умолчим про Лигу чемпионов) выглядела великолепно. Выиграли Кубок Англии и Кубок английской лиги, дважды обставив в финале лондонский «Челси», до последнего бились за золото АПЛ, напрягая «Манчестер Сити». На один балл отставал «Ливерпуль» перед заключительным туром, а играть предстояло дома против «Вулверхэмптона».

Начался важнейший матч с холодного душа для «Энфилда». Конате пропускает банальный вынос Жозе Са, Рауль Хименес продолжает атаку передачей на Педру Нету, и португалец первым же ударом в матче открывает счёт – 0:1.              Ошибок в обороне «Ливерпуль» вообще совершал много. Матип вот не выдержал офсайдную линию и позволил Раулю Хименесу ворваться в штрафную площадь, а затем и прострелить. Завершал атаку Дендонкер, но откровенно простил хозяев, не попав в створ.

За такую щедрость «волки» быстро поплатились. В середине первого тайма Тьяго Алькантара невесомым движением пяткой превратил диагональ Конате в шикарный пас на Мане. Садио просто не мог загубить такой момент, чётко уложив мяч в ближний угол – 1:1. Дальше атаковал только «Ливерпуль», который к тому же знал, что в параллельном матче «Сити» проигрывает. Мане на старте второй половины оформил дубль, технично реализовав выход один на один с Радди, но из-за офсайда празднование пришлось отложить.

Шквал атак, ударов, «Вулверхэмптон» еле успевал дыхание переводить, но не пропускал. Трент классно бил с дальней дистанции, Салах – с угла вратарской катил в пустой створ, но никак мяч в ворота не шёл. То голкипер выручит, то защитник на «ленточке» подстрахует. «Ливерпуль» не сдавался, давил до победного и в последней десятиминутке своего добился. На 84-й минуте «красные» придумали победный гол.

Пошла подача от Трента с угла поля, на линии вратарской площади Матип выиграл борьбу у Коди и пробил мимо Радди. Хименес на линии ворот мяч отбил грудью, однако толкового выноса не последовало – Фирмино за мяч поборолся, Конате головой скинул на Салаха, а Мо уже занёс мяч в сетку – 2:1. Случился через три минуты и третий гол, окончательно усыпивший "волков". Эндрю Робертсон сам протащил мяч по левому флангу, обыгрался с Роберто Фирмино, получил ответную "откидку" и в падении пробил точно - 3:1.

«Ливерпуль» переломил ход матча, победил, но всё напрасно. Серебряные медали достаются футболистам Юргена Клоппа, которым теперь нужно сосредоточиться на финале Лиги чемпионов.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Челси 2:1 Уотфорд 1.19 7.10 16.00
окончен Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
окончен Арсенал 5:1 Эвертон 1.38 5.10 8.00
окончен Бёрнли 1:2 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
окончен Лестер 4:1 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
20:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» с Роналду вышел в Лигу Европы, «Тоттенхэм» - в Лиге чемпионов
20:14 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» - первая за 11 лет команда АПЛ, выбравшаяся из зоны вылета в последний момент
20:13 · Англия. Премьер-лига
Сон и Салах стали лучшими бомбардирами АПЛ
20:06 · Англия. Премьер-лига
Впервые с 2005 года «Манчестер Сити» удалось победить, уступая два мяча по ходу матча АПЛ
20:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» — восьмикратный чемпион Англии 3
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» выиграл у «Бёрнли» борьбу за выживание в АПЛ 1
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не смог опередить «МЮ» и остался без Лиги Европы
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в заключительном 38-м туре АПЛ, финишировав на 6-м месте 1
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вырвал победу в матче с «Уотфордом» и финишировал в АПЛ на третьем месте
19:46 · Англия. Премьер-лига
Алиссон и Эдерсон названы лучшими вратарями АПЛ 1
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» за пять минут забил 3 гола и вышел вперёд в матче с «Астон Виллой», проигрывая 0:2 2
19:35 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» забила второй гол в ворота «Манчестер Сити» 7
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил уникальный рекорд в истории АПЛ 1
19:18 · Англия. Премьер-лига
Тэйлор отменил гол Мане в ворота «Вулверхэмптона»
19:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» попрощался с Кавани
Все новости
Рекомендуем