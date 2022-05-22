«Ливерпуль» додавил «Вулверхэмптон», победил, но не добрался до золота АПЛ

В рамках 38-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон».

Вот и растаяли надежды «Ливерпуля» на четыре трофея за сезон. Хотя, стоит признать, что команда Клоппа на территории Англии (пока умолчим про Лигу чемпионов) выглядела великолепно. Выиграли Кубок Англии и Кубок английской лиги, дважды обставив в финале лондонский «Челси», до последнего бились за золото АПЛ, напрягая «Манчестер Сити». На один балл отставал «Ливерпуль» перед заключительным туром, а играть предстояло дома против «Вулверхэмптона».

Начался важнейший матч с холодного душа для «Энфилда». Конате пропускает банальный вынос Жозе Са, Рауль Хименес продолжает атаку передачей на Педру Нету, и португалец первым же ударом в матче открывает счёт – 0:1. Ошибок в обороне «Ливерпуль» вообще совершал много. Матип вот не выдержал офсайдную линию и позволил Раулю Хименесу ворваться в штрафную площадь, а затем и прострелить. Завершал атаку Дендонкер, но откровенно простил хозяев, не попав в створ.

За такую щедрость «волки» быстро поплатились. В середине первого тайма Тьяго Алькантара невесомым движением пяткой превратил диагональ Конате в шикарный пас на Мане. Садио просто не мог загубить такой момент, чётко уложив мяч в ближний угол – 1:1. Дальше атаковал только «Ливерпуль», который к тому же знал, что в параллельном матче «Сити» проигрывает. Мане на старте второй половины оформил дубль, технично реализовав выход один на один с Радди, но из-за офсайда празднование пришлось отложить.

Шквал атак, ударов, «Вулверхэмптон» еле успевал дыхание переводить, но не пропускал. Трент классно бил с дальней дистанции, Салах – с угла вратарской катил в пустой створ, но никак мяч в ворота не шёл. То голкипер выручит, то защитник на «ленточке» подстрахует. «Ливерпуль» не сдавался, давил до победного и в последней десятиминутке своего добился. На 84-й минуте «красные» придумали победный гол.

Пошла подача от Трента с угла поля, на линии вратарской площади Матип выиграл борьбу у Коди и пробил мимо Радди. Хименес на линии ворот мяч отбил грудью, однако толкового выноса не последовало – Фирмино за мяч поборолся, Конате головой скинул на Салаха, а Мо уже занёс мяч в сетку – 2:1. Случился через три минуты и третий гол, окончательно усыпивший "волков". Эндрю Робертсон сам протащил мяч по левому флангу, обыгрался с Роберто Фирмино, получил ответную "откидку" и в падении пробил точно - 3:1.

«Ливерпуль» переломил ход матча, победил, но всё напрасно. Серебряные медали достаются футболистам Юргена Клоппа, которым теперь нужно сосредоточиться на финале Лиги чемпионов.