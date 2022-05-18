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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Милнер – о чемпионской гонке: «Продолжаем бороться»

18 Мая 2022 • 00:19 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1.23 6.20 12.50
22.05 18:00

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мыслями после победы над «Саутгемптоном» (2:1).

Перед последним туром «Ливерпуль» отстаёт от лидирующего в чемпионате «Манчестер Сити» всего на одно очко.

«Мы великолепно преобразились в январе, сумев сократить серьёзное отставание от «Сити». У них невероятная команда, но мы способны с ними бороться. Чем бы всё ни закончилось, мы уже гордимся собой», – сказал Милнер в интервью Sky Sports.

Ветеран «красных» также похвалил игроков ротации, которые получили шанс в сегодняшнем матче: «Они не так часто играют, но мы видим, как они хороши на тренировках, каков их уровень, и они способны приносить результат, когда это требуется», – отметил Джеймс Милнер после матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Джеймс Милнер
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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окончен Саутгемптон 1:2 Ливерпуль 7.80 5.20 1.37
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