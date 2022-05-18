Милнер – о чемпионской гонке: «Продолжаем бороться»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мыслями после победы над «Саутгемптоном» (2:1).

Перед последним туром «Ливерпуль» отстаёт от лидирующего в чемпионате «Манчестер Сити» всего на одно очко.

«Мы великолепно преобразились в январе, сумев сократить серьёзное отставание от «Сити». У них невероятная команда, но мы способны с ними бороться. Чем бы всё ни закончилось, мы уже гордимся собой», – сказал Милнер в интервью Sky Sports.

Ветеран «красных» также похвалил игроков ротации, которые получили шанс в сегодняшнем матче: «Они не так часто играют, но мы видим, как они хороши на тренировках, каков их уровень, и они способны приносить результат, когда это требуется», – отметил Джеймс Милнер после матча.