Матип: «Концентрация на «Вулверхэмптоне», это всё, что мы можем сделать»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сообщил клубному сайту о настроении внутри команды перед последним туром АПЛ.

«Мы будем стараться изо всех сил. Концентрируемся на собственной игре. Игра против «волков» будет достаточно сложной. Но это все, что мы можем сделать в этой ситуации», - сказал Матип.

Он добавил, что «забивать голову себе еще чем-то – значит усложнить задачу еще больше».

«Ливерпуль» перед последним туром в чемпионате Англии занимает второе место и отстает от «Манчестер Сити» на одно очко.