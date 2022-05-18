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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матип: «Концентрация на «Вулверхэмптоне», это всё, что мы можем сделать»

18 Мая 2022 • 13:40 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1.23 6.20 12.50
22.05 18:00

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сообщил клубному сайту о настроении внутри команды перед последним туром АПЛ.

«Мы будем стараться изо всех сил. Концентрируемся на собственной игре. Игра против «волков» будет достаточно сложной. Но это все, что мы можем сделать в этой ситуации», - сказал Матип.

Он добавил, что «забивать голову себе еще чем-то – значит усложнить задачу еще больше».

«Ливерпуль» перед последним туром в чемпионате Англии занимает второе место и отстает от «Манчестер Сити» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Жоэль Матип
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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