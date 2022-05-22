Клопп: «Если вы остаётесь на правильном пути, то получаете награду»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от последнего тура АПЛ.

«Сезон был таким напряженным, от первого места нас отделяло всего одно очко. Что я узнал о жизни, так это то, что если вы остаетесь на правильном пути, если вы продолжаете идти, вы получаете награду. Не сегодня, а в принципе. И мы ее получим», - сказал главный тренер «Ливерпуля».

Несмотря на победу в заключительном туре, «Ливерпуль» не смог обогнать «Манчестер Сити» в борьбе за первое место в АПЛ, отстав от «горожан» на одно очко.