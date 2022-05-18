«Манчестер Сити» нацелился на испанского защитника

«Манчестер Сити» считает Марка Кукурелью возможным решением своих проблем на левом фланге обороны.

23-летний испанец проводит впечатляющий сезон в «Брайтоне», в связи с чем уже не первый месяц фигурирует в числе кандидатов на переход в один из именитых клубов. По сведениям The Daily Mail, новый претендент на Кукурелью – «Манчестер Сити», ведущий поиски нового левого защитника. Как утверждает источник, «горожане» готовы потратить на приобретение фулбека порядка 35 млн евро.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Марк Кукурелья сыграл в 34 поединках за «Брайтон», по разу отметившись голом и результативной передачей.