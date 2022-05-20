Гвардиола — болельщикам в преддверии последнего тура АПЛ: «Ведите себя прилично, если мы выиграем титул»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции перед последним 38-м туром АПЛ против «Астон Виллы» обратился к болельщикам команды.

«Это последний домашний матч чемпионата, он решающий. Мы должны быть осторожными. Что произошло в Гудисоне – много эмоций, счастья, которые переливаются в опасную ситуацию. Мы должны постараться вести себя лучше.

Ведите себя прилично, если мы выиграем титул», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, вчера, 19 мая, «Эвертон» гарантировал себе место в АПЛ, обыграв «Кристал Пэлас» (3:2). После третьего гола своей команды фанаты «ирисок» прорвались на поле. А некоторые вступили в словесную перепалку с главным тренером гостей Патриком Виейра.

Отметим, в финале Лиги Европы главный арбитр встречи Славко Винчич просил игроков «Айнтрахта» и «Рейнджерс», а также тренеров помешать проникновению фанатов на поле после финального свистка.