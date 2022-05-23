Рой Кин жёстко раскритиковал фанатов «Манчестер Сити», которые напали на вратаря «Астон Виллы»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин жёстко раскритиковал болельщиков «Манчестер Сити», которые выбежали на после после матча с «Астон Виллой» и напали на вратаря Робина Ольсена.

Ирландец заявил, что считает болельщиков манчестерской команды идиотами и подонками, а сам инцидент является позором для английского футбола. Экс-игрок «красных дьяволов» отметил, что Ольсен уходил с поля и подвергся нападению, а стюарды с этим ничего не сделали, так что это абсолютный позор.

Напомним, что «Манчестер Сити» совершил камбэк в поединке с «Астон Виллой», одержал победу со счётом 3:2 и всё же выиграл чемпионский титул.