«Барселона» хочет сыграть товарищеский матч с «Манчестер Сити» на предсезонке

Каталонская «Барселона» работает над тем, чтобы летом сыграть товарищеский матч с «Манчестер Сити» в рамках предсезонной подготовки. По информации от инсайдера Адри Фернандеса, матч между клубами может состояться в июле в Майами.

Напомним, что «Манчестер Сити» и «Барселона» ранее обсуждали между собой трансфер полузащитника Френки де Йонга. Зимой каталонцы приобрели у «горожан» полузащитника Феррана Торреса, который стоит около 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, тогда как «Барселона» вылетела из турнира ещё на стадии группового этапа, после чего попала в Лигу Европы.