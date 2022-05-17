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«Барселона» хочет сыграть товарищеский матч с «Манчестер Сити» на предсезонке

17 Мая 2022 • 16:12 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.17 7.20 17.00
22.05 18:00

Каталонская «Барселона» работает над тем, чтобы летом сыграть товарищеский матч с «Манчестер Сити» в рамках предсезонной подготовки. По информации от инсайдера Адри Фернандеса, матч между клубами может состояться в июле в Майами.

Напомним, что «Манчестер Сити» и «Барселона» ранее обсуждали между собой трансфер полузащитника Френки де Йонга. Зимой каталонцы приобрели у «горожан» полузащитника Феррана Торреса, который стоит около 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, тогда как «Барселона» вылетела из турнира ещё на стадии группового этапа, после чего попала в Лигу Европы.

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