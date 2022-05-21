В Алжире в честь Мареза переименовали стадион

Алжирский нападающий Рияд Марез - настоящий кумир нынешнего поколения алжирской молодежи. Поэтому власти родного города Мареза, Саршеля, приняли решение назвать в его честь городской стадион. Причем для этого процесса была организована специальная церемония, на которую пригласили и самого Рияда - все желающие смогли получить его автограф и пообщаться.

Позже Марез опубликовал фотографии с мероприятия, красноречиво подписав их как «мой дом». Теперь Рияду предстоит помочь своему клубу взять очередной титул в английской Премьер-лиге, решающие матчи состоятся уже в воскресенье.