Гвардиола: «Победить в АПЛ сложнее, чем в Лиге чемпионов»

Испанский тренер Хосеп Гвардиола, который занимает пост главного тренера «Манчестер Сити», провел параллель между Лигой чемпионов и английской Премьер-лигой.

«Победить в АПЛ сложнее, чем в Лиге чемпионов. В чемпионате команда проводит много матчей, на протяжении сезона случаются травмы и другие ситуации. Триумф в Англии – это огромный успех. Это не один кубковый поединок, здесь требуется стабильность.

При этом не хочу сказать, что Лига чемпионов неважна. Однако есть разница – победить после 38 матчей или по итогам 6-7 игр. Мы близки к победе», - цитирует Хосепа BBC Sport.

За тур до конца сезона «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.