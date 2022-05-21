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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Победить в АПЛ сложнее, чем в Лиге чемпионов»

21 Мая 2022 • 10:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.15 7.70 19.00
22.05 18:00

Испанский тренер Хосеп Гвардиола, который занимает пост главного тренера «Манчестер Сити», провел параллель между Лигой чемпионов и английской Премьер-лигой.

«Победить в АПЛ сложнее, чем в Лиге чемпионов. В чемпионате команда проводит много матчей, на протяжении сезона случаются травмы и другие ситуации. Триумф в Англии – это огромный успех. Это не один кубковый поединок, здесь требуется стабильность.

При этом не хочу сказать, что Лига чемпионов неважна. Однако есть разница – победить после 38 матчей или по итогам 6-7 игр. Мы близки к победе», - цитирует Хосепа BBC Sport.

За тур до конца сезона «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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