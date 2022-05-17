«Манчестер Сити» не хочет продавать Гюндогана

«Манчестер Сити» не горит желанием расставаться со своим полузащитником Илкаем Гюндоганом. Сегодня появилась информация, что немец хочет покинуть «Этихад», но по сведениям журналиста Патрика Бергера, «горожане» не хотят продавать игрока.

Сообщается, что по окончанию сезона Гюндоган и руководство «Манчестер Сити» сядут за стол переговоров, чтобы обсудить совместное будущее. Немец будет требовать от клуба больше игрового времени, ведь в нынешнем сезоне его количество проведённых минут на поле заметно уменьшилось.

Напомним, что в прошлом сезоне Гюндоган забил 13 голов в чемпионате Англии и стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в том розыгрыше турнира.