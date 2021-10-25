Салах требует от команды победы в АПЛ

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил о своих амбициях добиться триумфа с клубом в Премьер-лиге Англии.

Аппетит приходит во время еды. Именно так можно охарактеризовать заявление 29-летнего форварда «красных», сделанное сразу после победы над «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:0. У Салаха в этом поединке хет-трик.

«Отлично было выиграть на «Олд Траффорд» с таким убедительным перевесом. Предполагали, что нам будет очень непросто, если не покажем своей игры.

«Ливерпулю» известно, что необходимо для победы в АПЛ. Должны снова добиться успеха в чемпионате, как два года назад», - приводит слова Салаха BBC.