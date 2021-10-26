Клопп уверен, что игру Фирмино будут описывать в книгах

Юрген Клопп в очередной раз восхитился игрой форварда своей команды Роберто Фирмино.

Бразилец помог «Ливерпулю» добыть убедительную победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:0.

«Салах оправданно оказывается в эпицентре всеобщего внимания. Всё правильно. Но Фирмино тоже был в последнем матче невероятно хорош.

Люди, которые что-то смыслят в футболе, будут описывать его игру в книгах. Он феноменально интерпретирует функции «ложной девятки».

Мы не утверждаем, что он является изобретателем этой позиции, хоть порой именно так и кажется. Бобби очень хорош», - цитирует Sports Illustrated Юргена Клоппа.