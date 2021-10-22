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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон: «У «Ливерпуля» сейчас снова лучшее атакующее трио в мире»

22 Октября 2021 • 12:33 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.45 2.30
24.10 18:30

Английский эксперт Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» сейчас вернулся в свою лучшую форму, демонстрируя ту же игру, что и в 2019 году, когда команде Юргена Клоппа удалось стать триумфаторами Лиги чемпионов.

«Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане – это на данный момент снова лучшее атакующее трио в мировом футболе. Они безупречны во всех аспектах. Также обратите внимание, как «Ливерпуль» прессингует. «Манчестер Юнайтед» такое даже не снилось», - приводит слова Мерсона Sky Sports.

Стоит напомнить, что встреча мерсисайдцев с «МЮ» состоится уже в ближайшие выходные, а поединок может пропустить один из лидеров соперника Бруну Фернандеш.

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Ливерпуль Пол Мерсон
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Aegur
22 Октября 2021 в 12:44
Проблема всех лючших трио мира-эгоизм
Если Салах,Фирмино и Мане не будут на футбольном поле делить ЗМ-в ближайшее время Ливер будет уничтожать своих соперников))
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