Мерсон: «У «Ливерпуля» сейчас снова лучшее атакующее трио в мире»

Английский эксперт Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» сейчас вернулся в свою лучшую форму, демонстрируя ту же игру, что и в 2019 году, когда команде Юргена Клоппа удалось стать триумфаторами Лиги чемпионов.

«Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане – это на данный момент снова лучшее атакующее трио в мировом футболе. Они безупречны во всех аспектах. Также обратите внимание, как «Ливерпуль» прессингует. «Манчестер Юнайтед» такое даже не снилось», - приводит слова Мерсона Sky Sports.

Стоит напомнить, что встреча мерсисайдцев с «МЮ» состоится уже в ближайшие выходные, а поединок может пропустить один из лидеров соперника Бруну Фернандеш.