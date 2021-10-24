Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 146 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Сунесс: «Салах – самый эгоистичный футболист, которого я видел»

24 Октября 2021 • 13:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.50 2.30
Через 4 ч. 17 мин.

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался по поводу форварда команды Мохамеда Салаха, находящегося в отличной форме.

«Я согласен с Клоппом в том, что Салах лучший игрок мира в этом сезоне. Но Салах жаден. Все большие футболисты имеют этот элемент, но Мохамед чрезвычайно эгоистичен. Для него важны личные цели, поэтому он бьёт из любых позиций, что иногда огорчает его партнёров, особенно Мане.

Когда Салах бьёт, он либо забивает, либо заставляет вратаря поработать, что тоже создаёт голевые шансы, поэтому его трудно критиковать. Салах может воспринять как комплимент то, что я считаю его самым эгоистичным футболистом, которого видел», - написал Сунесс в колонке для The Times.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Грэм Сунесс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
24.10  16:00 Вест Хэм ... Тоттенхэм 2.6 3.5 2.7
24.10  16:00 Брентфорд ... Лестер 2.85 3.35 2.55
24.10  18:30 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 2.46 3.55 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
13:59 · Англия. Премьер-лига
​Сунесс: «Салах – самый эгоистичный футболист, которого я видел»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Сульшер отнёс де Хеа к числу лучших голкиперов мира
12:19 · Англия. Премьер-лига
Сын Гиггза дебютировал за «Манчестер Юнайтед» U-18
11:59 · Англия. Премьер-лига
​В Англии рассказали об удивительном показателе «Уотфорда»
11:54 · Англия. Премьер-лига
​Овермарс начал переговоры с «Ньюкаслом» слухи
11:26 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал Фирмино атакующим защитником
11:06 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон призвал к вакцинации
10:57 · Англия. Премьер-лига
​Брюс обращался к Фергюсону перед увольнением из «Ньюкасла»
10:41 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер: «Мы гонимся за «Ливерпулем» 2
09:42 · Англия. Премьер-лига
​Клопп похвалил молодого игрока «Манчестер Юнайтед»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» интересен капитан «Вулверхэмптона» Коуди слухи
09:33 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола пригласил стюарда стадиона «Брайтона» к себе на скамейку
09:28 · Англия. Премьер-лига
Макманаман считает, что Рюдигер сможет усилить «Реал»
09:16 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: У нас прекрасные нападающие 1
09:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола зовёт Крооса в «Манчестер Сити» слухи
Все новости
Рекомендуем