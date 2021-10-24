​Сунесс: «Салах – самый эгоистичный футболист, которого я видел»

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался по поводу форварда команды Мохамеда Салаха, находящегося в отличной форме.

«Я согласен с Клоппом в том, что Салах лучший игрок мира в этом сезоне. Но Салах жаден. Все большие футболисты имеют этот элемент, но Мохамед чрезвычайно эгоистичен. Для него важны личные цели, поэтому он бьёт из любых позиций, что иногда огорчает его партнёров, особенно Мане.

Когда Салах бьёт, он либо забивает, либо заставляет вратаря поработать, что тоже создаёт голевые шансы, поэтому его трудно критиковать. Салах может воспринять как комплимент то, что я считаю его самым эгоистичным футболистом, которого видел», - написал Сунесс в колонке для The Times.