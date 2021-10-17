Стало известно, почему «МЮ» не собирается увольнять Сульшера

Вчера «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Лестеру» в рамках АПЛ, продлив тем самым свою неудачную серию. Несмотря на это, после поединка стало известно о намерениях руководства клуба оставить на посту наставника Уле Гуннара Сульшера.

Сегодня же журналистам The Sun удалось разузнать, почему норвежец пользуется кредитом доверия при откровенно слабой игре команды. Согласно источнику, боссы «МЮ» не хотят устраивать встряску в структуре клуба, делая ставку на постепенную и систематическую работу тренера.

Другими словами, в Манчестере верят в успех Сульшера в долгосрочной перспективе, а осечки списывают на попытки внедрить в коллектив новых игроков.