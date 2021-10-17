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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, почему «МЮ» не собирается увольнять Сульшера

17 Октября 2021 • 17:39 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
24.10 18:30

Вчера «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Лестеру» в рамках АПЛ, продлив тем самым свою неудачную серию. Несмотря на это, после поединка стало известно о намерениях руководства клуба оставить на посту наставника Уле Гуннара Сульшера.

Сегодня же журналистам The Sun удалось разузнать, почему норвежец пользуется кредитом доверия при откровенно слабой игре команды. Согласно источнику, боссы «МЮ» не хотят устраивать встряску в структуре клуба, делая ставку на постепенную и систематическую работу тренера.

Другими словами, в Манчестере верят в успех Сульшера в долгосрочной перспективе, а осечки списывают на попытки внедрить в коллектив новых игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
17 Октября 2021 в 17:59
постепенной и систематической работы тренера что-то не видно в помине...
CELTIC FROST
17 Октября 2021 в 17:57
а в деда Мороза они не верят?
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