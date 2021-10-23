Роналду поделился, какую роль он играет в нынешнем «МЮ»

Нападающий Криштиану Роналду рассказал, какая роль ему на данный момент предоставлена в «Манчестер Юнайтед». Португалец отметил, что главной задачей является делать болельщиков клуба счастливыми.

Что касается игровых аспектов, то Криштиану в разговоре с журналистами Sky Sports выделил три фактора: «Все просто, я должен забивать как можно больше мячей, делиться с молодыми партнерами опытом и помогать команде прогрессировать. Мне нравится играть в футбол и видеть улыбки на лицах поклонников «МЮ».

Также Роналду подчеркнул важность умения жертвовать личными интересами ради успехов всего коллектива, что, по его мнению, готовы делать игроки манкунианцев.