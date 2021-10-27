Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 230 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба отреагировал на слухи о конфликте с Сульшером

27 Октября 2021 • 13:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

В СМИ появилась информация о конфликте полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба с наставником команды Уле Гуннаром Сульшером. Сообщается, что французский хавбек оскорбил главного тренера после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:5) на «Олд Траффорд». Игрок отреагировал на эту новость в социальной сети.

«Большая ложь помогает делать заголовки», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

Напомним, что во встрече с мерсисайдцами Погба подвел команду, получив красную карточку в начале второго тайма.

Действующий трудовой договор полузащитника с «МЮ» истекает летом следующего года. Стороны пока приостановили переговоры по новой сделке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Поль Погба Уле Гуннар Сульшер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
13:33 · Англия. Премьер-лига
Погба отреагировал на слухи о конфликте с Сульшером
12:36 · Англия. Премьер-лига
Английская Премьер-лига: самые интересные матчи девятого тура
12:33 · Англия. Премьер-лига
Почеттино может сменить «ПСЖ» на «Манчестер Юнайтед» 3
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на звёздного форварда «ПСЖ» 1
10:28 · Англия. Премьер-лига
Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и Погба приостановлены 2
10:08 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек отказался от помощи Райолы 2
09:35 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон посетил тренировку «МЮ», чтобы поддержать Сульшера 1
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нацелилась на лидера «Лестера»
09:12 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ хотят бесплатно подписать защитника «Барселоны»
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пригласит Конте, если результаты не улучшатся 1
08:19 · Англия. Премьер-лига
Погба оскорбил Сульшера после разгрома от «Ливерпуля» 8
00:36 · Англия. Кубок лиги
Кепа выиграл свою третью серию пенальти в сезоне, сыграв лишь в четырёх поединках за «Челси» 6
26 Октября
23:55 · Англия. Премьер-лига
Райола встретится с боссами «Ювентуса», чтобы обсудить будущее Погба и Романьоли 3 слухи
23:51 · Англия. Кубок лиги
«Челси» только в серии пенальти одолел «Саутгемптон» 10
23:38 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» разобрался с «Лидсом» в Кубке лиги 1
Все новости
Рекомендуем