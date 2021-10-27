Погба отреагировал на слухи о конфликте с Сульшером

В СМИ появилась информация о конфликте полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба с наставником команды Уле Гуннаром Сульшером. Сообщается, что французский хавбек оскорбил главного тренера после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:5) на «Олд Траффорд». Игрок отреагировал на эту новость в социальной сети.

«Большая ложь помогает делать заголовки», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

Напомним, что во встрече с мерсисайдцами Погба подвел команду, получив красную карточку в начале второго тайма.

Действующий трудовой договор полузащитника с «МЮ» истекает летом следующего года. Стороны пока приостановили переговоры по новой сделке.