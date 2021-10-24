Салах озвучил главную причину своего возвращения в Англию

В преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» Мохамед Салах признался, что игра за «Ливерпуль» была его давней мечтой.

«Как-то я приехал на «Энфилд» в ранге футболиста «Челси». И тогда сам для себя решил, что должен играть тут.

Будучи в Риме, постоянно велись переговоры. Я подтвердил своё желание выступать за «Ливерпуль». Хотел вернуться обратно в Англию, чтобы доказать всем, как сильно люди недооценивали меня», - передаёт слова Мохамеда Салаха Sky Sports.

В 2017 году приобретение египетского форварда у «Ромы» обошлось мерсисайдцам в 42 миллиона евро. С той поры Салах провёл в футболке «Ливерпуля» 214 матчей и забил 137 мячей, а также выиграл с клубом АПЛ и Лигу чемпионов.