Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 137 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах озвучил главную причину своего возвращения в Англию

24 Октября 2021 • 15:47 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.50 2.30
Через 1 ч. 10 мин.

В преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» Мохамед Салах признался, что игра за «Ливерпуль» была его давней мечтой.

«Как-то я приехал на «Энфилд» в ранге футболиста «Челси». И тогда сам для себя решил, что должен играть тут.

Будучи в Риме, постоянно велись переговоры. Я подтвердил своё желание выступать за «Ливерпуль». Хотел вернуться обратно в Англию, чтобы доказать всем, как сильно люди недооценивали меня», - передаёт слова Мохамеда Салаха Sky Sports.

В 2017 году приобретение египетского форварда у «Ромы» обошлось мерсисайдцам в 42 миллиона евро. С той поры Салах провёл в футболке «Ливерпуля» 214 матчей и забил 137 мячей, а также выиграл с клубом АПЛ и Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 58 минута Вест Хэм 0:0 Тоттенхэм 2.6 3.5 2.7
Идет 55 минута Брентфорд 0:1 Лестер 2.85 3.35 2.55
24.10  18:30 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 2.46 3.55 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
16:12 · Англия. Премьер-лига
Лидер «РБ Лейпцига» может усилить «Арсенал» слухи
15:47 · Англия. Премьер-лига
Салах озвучил главную причину своего возвращения в Англию
15:32 · Англия. Премьер-лига
​Швайнштайгер: «Сульшер постоянно говорит, что нужно время, но посмотрите на «Челси» 1
15:30 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:00 · Англия. Премьер-лига
​Скоулз погрыз ногти на ногах своей дочери – странное видео 2 видео
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Рома» поспорит с «Интером» за полузащитника «Тоттенхэма» слухи
13:59 · Англия. Премьер-лига
​Сунесс: «Салах – самый эгоистичный футболист, которого я видел» 2
13:58 · Англия. Премьер-лига
Сульшер отнёс де Хеа к числу лучших голкиперов мира
12:19 · Англия. Премьер-лига
Сын Гиггза дебютировал за «Манчестер Юнайтед» U-18
11:59 · Англия. Премьер-лига
​В Англии рассказали об удивительном показателе «Уотфорда»
11:54 · Англия. Премьер-лига
​Овермарс начал переговоры с «Ньюкаслом» слухи
11:26 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал Фирмино атакующим защитником
11:06 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон призвал к вакцинации
10:57 · Англия. Премьер-лига
​Брюс обращался к Фергюсону перед увольнением из «Ньюкасла»
10:41 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер: «Мы гонимся за «Ливерпулем» 2
Все новости
Рекомендуем