Мохамед Салах находится в прекрасной форме. Египетский форвард хочет воспользоваться этим и заключить новый контракт с «Ливерпулем» на улучшенных финансовых условиях. Как сообщает Football Insider, Салах хочет зарабатывать по 500 тысяч фунтов стерлингов (примерно 592 тысячи евро) в неделю.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2023 года. На фоне слухов, связывающих нападающего с «Реалом», английский клуб планирует как можно скорее договориться с Салахом о новом трудовом соглашении.

В 12 матчах сезона 2021/2022 Мохамед Салах забил 15 голов и отдал 5 результативных передач партнёрам.