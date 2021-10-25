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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Салах хочет, чтобы «Ливерпуль» платил ему по полмиллиона в неделю слухи

25 Октября 2021 • 15:24 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

Мохамед Салах находится в прекрасной форме. Египетский форвард хочет воспользоваться этим и заключить новый контракт с «Ливерпулем» на улучшенных финансовых условиях. Как сообщает Football Insider, Салах хочет зарабатывать по 500 тысяч фунтов стерлингов (примерно 592 тысячи евро) в неделю.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2023 года. На фоне слухов, связывающих нападающего с «Реалом», английский клуб планирует как можно скорее договориться с Салахом о новом трудовом соглашении.

В 12 матчах сезона 2021/2022 Мохамед Салах забил 15 голов и отдал 5 результативных передач партнёрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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