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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: «В эпоху Джонсона возможно всё»

26 Октября 2021 • 00:29 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

Гари Невилл рассказал, что его слова поддержки в адрес Уле Гуннара Сульшера были восприняты многими в штыки.

После фиаско «Манчестер Юнайтед» в северо-западном дерби со счётом 0:5 многие в Англии стали активно требовать увольнения норвежского менеджера клуба. Однако Гари Невилл решил пойти против мнения большинства и выразил поддержку своему экс-партнёру по команде, за что был раскритикован в Англии.

«Если бы мне 22 года назад сказали, что фанаты «Юнайтед» отвернутся от меня из-за поддержки парня, который принёс нам титул в Лиге чемпионов, я бы ни за что не поверил. Но это 2021 год, парни! В эпоху Джонсона (премьер-министра Великобритании – прим. ЕвроФутбол.ру) возможно всё», - отметил эксперт у себя в «Твиттере».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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FORZAYOU
26 Октября 2021 в 00:44
какой премьер-министр??? В Эпоху Фила Джонса имелось ввиду))))
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