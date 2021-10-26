Невилл: «В эпоху Джонсона возможно всё»

Гари Невилл рассказал, что его слова поддержки в адрес Уле Гуннара Сульшера были восприняты многими в штыки.

После фиаско «Манчестер Юнайтед» в северо-западном дерби со счётом 0:5 многие в Англии стали активно требовать увольнения норвежского менеджера клуба. Однако Гари Невилл решил пойти против мнения большинства и выразил поддержку своему экс-партнёру по команде, за что был раскритикован в Англии.

«Если бы мне 22 года назад сказали, что фанаты «Юнайтед» отвернутся от меня из-за поддержки парня, который принёс нам титул в Лиге чемпионов, я бы ни за что не поверил. Но это 2021 год, парни! В эпоху Джонсона (премьер-министра Великобритании – прим. ЕвроФутбол.ру) возможно всё», - отметил эксперт у себя в «Твиттере».